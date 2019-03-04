Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию мирового рейтинга. Швейцарец Роджер Федерер поднялся с седьмого на четвертое место.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленную версию мирового рейтинга. Швейцарец Роджер Федерер поднялся с седьмого на четвертое место.Ранее он выиграл свой юбилейный сотый титул в карьере. В финале соревнований в Дубае Федерер обыграл грека Стефанос Циципас, который в рейтинге поднялся на одну строчку и замкнул первую десятку, вытеснив из нее хорвата Марина Чилича.Лучший из россиян Карен Хачанов потерял одну позицию и теперь занимает 13-е место, Даниил Медведев остается 15-м.