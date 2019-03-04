Оппозиционный спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, а потом сбежавший в Колумбию, будет задержан, если попытается вернуться в страну. Это подтвердил Хосе Луис Гарсиа Карнейро - губернатор штата Варгас, в котором находится международный аэропорт и крупнейший порт Венесуэлы.

Оппозиционный спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, а потом сбежавший в Колумбию, будет задержан, если попытается вернуться в страну. Это подтвердил агентству ТАСС Хосе Луис Гарсиа Карнейро — губернатор штата Варгас, в котором находится международный аэропорт и крупнейший порт Венесуэлы.Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо покидать страну, но тот нарушил это постановление, напомнил Карнейро. По решению суда, если самозваный президент попытается пересечь границу, его должны будут задержать.Ранее Гуайдо сообщил в "Твиттере", что возвращается в Венесуэлу, и призвал своих сторонников к мобилизации на всей территории Боливарианской Республики для новых выступлений в понедельник и вторник. Нет информации о том, как именно он намерен вернуться. Помимо регулярного авиарейса он может сделать это на частном самолете или попытаться перейти границу вместе с гуманитарным конвоем.Тем временем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила в интервью телеканалу RT, что Гуайдо "не только делает из себя посмешище в своей стране, но теперь еще и устраивает цирк на международном уровне". По ее словам, это "настоящий фарс перед мировым сообществом", и "за этого человека ей стыдно".Действия оппозиционера Родригес назвала сговором с правительствами других стран с целью свержения конституционного правительства. Подобное преследуется уголовным законодательством, добавила она, и нужные меры уже предпринимаются властями.США и ряд других стран признали самозванца Гуайдо главой Венесуэлы. При этом США арестовали венесуэльские авуары в американских банках. Доступ к этим деньгам получил самозванец Гуайдо. В Лондоне тем временем был арестован золотой запас Венесуэлы. Присвоив миллиарды Каракаса, США решили купить на них оружие для венесуэльской оппозиции в Восточной Европе, а также оказать венесуэльскому народу помощь на несколько миллионов.