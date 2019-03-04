В испанской газете ABC появилась статья Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет. Ее автор Мануэль Вильяторо пожалел солдат вермахта, которые сдавали столицу Германии.

В испанской газете ABC появилась статья "Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет". Ее автор Мануэль Вильяторо пожалел солдат вермахта, которые сдавали столицу Германии.Журналист утверждает, что к началу битвы Берлин на стороне Гитлера осталось около 800 тысяч солдат. Большинство из них были бедными детьми, которых заманили в "Гитлерюгенд" обманом. Вместе с ними в бой шли пожилые люди, "обученные войне остатками выживших подразделений".В своей статье Вильяторо также раскритиковал советскую тактику ведения войны. По его утверждению, известный приказ "Ни шагу назад!" доказывает, что Сталин, не задумываясь, посылал на смерть тысячи солдат ради своих целей.Кроме того, он заявил, что фотоснимок "Знамя победы над Рейхстагом" — это "обман сталинских времен". Автор ссылается на мнение историка Хесуса Эрнандеса, который убежден, что Сталин "завидовал" славе американского снимка "Водружение флага над Иводзимой", поэтому приказал сделать подобный исторический кадр над Рейхстагом.В феврале так же газета ABC вызвала волну негодования, прославив в своей статье так называемую "Голубую дивизию" – формирование добровольцев, которое воевало на стороне вермахта против Советского союза.