Турецкий футболист Мансур Чалар, выступающий за клуб Амедспор, пронес лезвие на матч против Сакарьяспора и покалечил соперников. Запись случившегося попала в Сеть.

Турецкий футболистМансур Чалар, выступающий за клуб "Амедспор", пронес лезвие на матч против "Сакарьяспора" и покалечил соперников. Запись случившегося попала в Сеть.В ролике можно увидеть, как Чалар проносит опасный предмет на поле. Во время игры спортсмен вступил в конфликт с противниками и нанес каждому из них по несколько ударов лезвием. Пострадавшие не сразу поняли, что именно произошло. После игры член команды "Сакарьяспор" опубликовал в Twitter фотографии, на которых спортсмены показывают полученные ранения, передает телеканал "".Представители клуба "Амедспор" отвергли все обвинения в адрес Мансура. По их мнению, турецкого футболиста хотят оклеветать, сообщает . На данный момент полиция изучает все обстоятельства произошедшего.