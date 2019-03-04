Учителей для сельских школ нужно готовить на местах, а привлекать врачей для работы на селе можно, заинтересовав их материально. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о программах Земский учитель и Земский доктор.

Учителей для сельских школ нужно готовить на местах, а привлекатьврачей для работы на селе можно, заинтересовав их материально. Спикер Госдумы ВячеславВолодин рассказал о программах "Земский учитель" и "Земскийдоктор".О программе "Земский учитель" речь пойдет намасштабных парламентских слушаниях по образованию, которые пройдут в Госдуме. Удепутатов уже есть большой опыт проведения таких встреч. На этот раз парламентарииобсудят проблемы образования на селе с министром просвещения, представителямирегионов и экспертами, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервьютелеканалу "Россия 24".По его мнению, школа обязательно должна заниматьсяпрофориентацией. Хорошим стимулом для того, чтобы школьник вернулся работать в родныепенаты учителем может стать миллион рублей. Об этом говорил в своем недавнемпослании Федеральному Собранию президент Владимир Путин."Нам хотелось бы, чтобы мы в ходе больших парламентскихслушаний обсудили этот вопрос с участием министра просвещения, представителейрегионов и профессионального сообщества. Пригласим и молодых выпускников, тех,кто уже решил поехать в школу, тех, кто в будущем планирует поехать в сельскуюшколу в рамках программы "Земский учитель"", – сказал Володин и добавил, чтопараллельно с обсуждением депутаты будут готовить законодательную базу дляреализации программы.Спикер подчеркнул, что работа по ней не может ограничитьсятолько принятием законов, она должна строиться во взаимодействии с властями наместах, министерствами и комитетами по образованию, самими школами.Остановился Володин и на проблеме нехватки врачей в сельскойместности. В некоторых районах дефицит медицинских кадров доходит до 50%, решатьэту проблему нужно комплексно, при активном подключении регионов к реализациипрограммы другой важной программы – "Земский доктор". Спикер напомнил, чтовозникший дефицит кадров стал следствием ошибок, допущенных при оптимизации системыздравоохранения. В результате было закрыто множество фельдшерско-акушерскихпунктов в селах.По мнению Володина, для решения проблемы нехваткимедицинских кадров в селах необходимо вести профориентацию в школах и вмедицинских вузах. "Хотелось бы, чтобы вот такая системная основа была вобязательном порядке, потому что все другое – это также попытка откупитьсясредствами и сказать: ну, вот, вы знаете, кто хочет миллион, получаете,приезжайте. Нет!", – сказал Володин.Напомним, что при реализации программы "Земскийдоктор" также будет предусмотрена выплата миллиона рублей при переездеврача в сельскую местность. Фельдшер получит 500 тысяч рублей. При этом важно ,что предполагаетсяснять возрастное ограничение в 50 лет для тех, кто захочет работать в глубинке.Комментируя отмену ограничений по возрасту, Вячеслав Володинотметил, что это абсолютно правильно, поскольку соответствует запросам обществаи позволит расширить число участников этой программы.Другая важная тема в медицинской сфере – оказание паллиативнойпомощи неизлечимым больным. Спикер пообещал, что законодатели будутанализировать, как работает соответствующий закон. Его принятие Володин назвалважным шагом.Паллиативная медицинская помощь – новое взаконодательстве. В ней сегоднянуждается около миллиона россиян.Глава Думы указал, что закон позволит оказывать паллиативнуюпомощь как в специальных медицинских учреждениях, так и на дому. "Принятыйзакон – это важный шаг, но не менее важно проанализировать правоприменительнуюпрактику, как закон работает. Если есть проблемы, их необходимо исправить, а небросать решение", – сказал спикер.Напомним, что закон о паллиативной помощи уже приняла Дума иодобрил Совет Федерации. Документ предусматривает облегчение боли всеми доступными методами илекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными.