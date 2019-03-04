Учителей для сельских школ нужно готовить на местах, а привлекать
врачей для работы на селе можно, заинтересовав их материально. Спикер Госдумы Вячеслав
Володин рассказал о программах Земский учитель и Земский
доктор.
Учителей для сельских школ нужно готовить на местах, а привлекать
врачей для работы на селе можно, заинтересовав их материально. Спикер Госдумы Вячеслав
Володин рассказал о программах "Земский учитель" и "Земский
доктор".
О программе "Земский учитель" речь пойдет на
масштабных парламентских слушаниях по образованию, которые пройдут в Госдуме. У
депутатов уже есть большой опыт проведения таких встреч. На этот раз парламентарии
обсудят проблемы образования на селе с министром просвещения, представителями
регионов и экспертами, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью
телеканалу "Россия 24".
По его мнению, школа обязательно должна заниматься
профориентацией. Хорошим стимулом для того, чтобы школьник вернулся работать в родные
пенаты учителем может стать миллион рублей. Об этом говорил в своем недавнем
послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.
"Нам хотелось бы, чтобы мы в ходе больших парламентских
слушаний обсудили этот вопрос с участием министра просвещения, представителей
регионов и профессионального сообщества. Пригласим и молодых выпускников, тех,
кто уже решил поехать в школу, тех, кто в будущем планирует поехать в сельскую
школу в рамках программы "Земский учитель"", – сказал Володин и добавил, что
параллельно с обсуждением депутаты будут готовить законодательную базу для
реализации программы.
Спикер подчеркнул, что работа по ней не может ограничиться
только принятием законов, она должна строиться во взаимодействии с властями на
местах, министерствами и комитетами по образованию, самими школами.
Остановился Володин и на проблеме нехватки врачей в сельской
местности. В некоторых районах дефицит медицинских кадров доходит до 50%, решать
эту проблему нужно комплексно, при активном подключении регионов к реализации
программы другой важной программы – "Земский доктор". Спикер напомнил, что
возникший дефицит кадров стал следствием ошибок, допущенных при оптимизации системы
здравоохранения. В результате было закрыто множество фельдшерско-акушерских
пунктов в селах.
По мнению Володина, для решения проблемы нехватки
медицинских кадров в селах необходимо вести профориентацию в школах и в
медицинских вузах. "Хотелось бы, чтобы вот такая системная основа была в
обязательном порядке, потому что все другое – это также попытка откупиться
средствами и сказать: ну, вот, вы знаете, кто хочет миллион, получаете,
приезжайте. Нет!", – сказал Володин.
Напомним, что при реализации программы "Земский
доктор" также будет предусмотрена выплата миллиона рублей при переезде
врача в сельскую местность. Фельдшер получит 500 тысяч рублей. При этом важно ,что предполагается
снять возрастное ограничение в 50 лет для тех, кто захочет работать в глубинке.
Комментируя отмену ограничений по возрасту, Вячеслав Володин
отметил, что это абсолютно правильно, поскольку соответствует запросам общества
и позволит расширить число участников этой программы.
Другая важная тема в медицинской сфере – оказание паллиативной
помощи неизлечимым больным. Спикер пообещал, что законодатели будут
анализировать, как работает соответствующий закон. Его принятие Володин назвал
важным шагом.
Паллиативная медицинская помощь – новое в
законодательстве. В ней сегодня
нуждается около миллиона россиян.
Глава Думы указал, что закон позволит оказывать паллиативную
помощь как в специальных медицинских учреждениях, так и на дому. "Принятый
закон – это важный шаг, но не менее важно проанализировать правоприменительную
практику, как закон работает. Если есть проблемы, их необходимо исправить, а не
бросать решение", – сказал спикер.
Напомним, что закон о паллиативной помощи уже приняла Дума и
одобрил Совет Федерации. Документ предусматривает облегчение боли всеми доступными методами и
лекарственными препаратами, в том числе наркотическими и психотропными.