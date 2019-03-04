Россиянин Александр Винник, который был арестован в Греции и уже более 90 дней держит голодовку, пожаловался на условия содержания и психологическое давление.

Россиянин Александр Винник, который был арестован в Греции и уже более 90 дней держит голодовку, пожаловался на условия содержания и психологическое давление.Несколько дней назад Винник был переведен в специализированную больницу. Он рассказал, что в его палате постоянно открыта дверь и его показывают всем желающим, как в зоопарке, но главное – охрана постоянно шумит и не дает ему спать. Именно то, что шум мешает ему спать, Винник расценивает как психологическое давление. Закрывать же дверь его палаты охрана отказывается, мотивируя это тем, что им необходимо наблюдать за Винником круглосуточно.При этом, по словам арестованного, инструментов воздействия у него немного — бороться с охранниками он может "только добротой". Ругаться с ними он тоже не может, тем более что не знает греческого языка."Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Все их издевательства только укрепляют мой дух. Я воспринимаю это только как искушение. Они не смогут меня сломить, разве только убьют меня", — сказал Винни, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что все происходящее с ним воспринимает "как наказание от Бога".Винника арестовали летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых с женой и двумя маленькими детьми. Его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют. Через нее, как считают в США, отмывались миллиарды долларов. Винник свою вину категорически отрицает. Его выдачи добиваются также Россия и Франция.