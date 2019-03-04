Молодые мужчины больше стали интересоваться научно-познавательным контентом. При этом российским. Такую тенденцию, вопреки обсуждаемого аналитиками тренда об отказе молодежи от просмотра телевизора, продемонстрировал телеканал Наука.

Молодые мужчины больше стали интересоваться научно-познавательным контентом. При этом российским. Такую тенденцию, вопреки обсуждаемого аналитиками тренда об отказе молодежи от просмотра телевизора, продемонстрировал телеканал "Наука".Российский телеканал добился в январе 2019 года рекордных показателей. "Наука" опередила телеканал Discovery по времени просмотра среди всех возрастных категорий – 33 минуты против 22, а в категории от 25 до 49 лет "Науку" смотрели 44 минуты против 28 минут у Discovery. Но два абсолютных рекорда установила самая "не смотрящая телевизор" мужская аудитория в возрасте от 25 лет. Они смотрели телеканал "Наука" 55 минут, а молодые люди от 18 до 25 лет смотрели канал в среднем 75 минут.Такое продолжительное время просмотра канала было характерно не только во время школьных и студенческих каналов, но и для всего января."В телевизионном сообществе часто ведутся разговоры о том, что молодежи телевидение не интересно, что молодые зрители вообще не способны воспринимать сложный контент. Это не так – продолжающийся в течение 2018 года рост просмотра канала "Наука" самой сложной, избирательной аудиторией и есть тому подтверждение", — считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев.По его мнению, это свидетельство того, что российская телеиндустрия способна производить отличный и востребованный контент.При этом канал "Наука" вошел в топ-15 самых популярных из 260 телеканалов, заняв 13 позицию. Что же стало привлекать активную и молодую аудиторию на телевидении?На канале "Наука" в январе хитами просмотра стали программы EXперименты (наглядные эксперименты в домашних и лабораторных условиях, иллюстрирующие суть явлений и научных открытий), "НЕпростые вещи" (про сложное устройство и историю создания самых простых вещей), "Не факт" (научная проверка самых невероятных гипотез и сценариев) и "Большой скачок" (рассказ о достижениях российской и мировой науки). Кроме того, в программной сетке канала периодически устраиваются тематические дни: например, день космоса, день еды, день животных.Довольно значительное время просмотра телеканала "Наука" и в детской, и в подростковой аудитории. Дети до 9 лет смотрят канал 45 минут и 27 минут смотрят "Науку" тинейджеры от 10 до 17 лет.В феврале телеканал «Наука» установил новый рекорд, но уже в интернете: число подписчиков канала на YouTube достигло и превысило миллион человек. Контент интернет-канала – короткие ролики, фильмы канала, анонсы новостей в сфере науки."Наша миссия – рассказывать о науке широкой аудитории, находя баланс между простым и сложным, на языке понятным молодым, но без примитивизации, с интригой, динамикой, чтобы зрителя цепляло. Хочется, чтобы смотреть науку – не только канал, но и вообще передачи о науке – стало модным", — подчеркнул гендиректор телеканала "Наука" Григорий Ковбасюк.