Киноверсия популярного мюзикла Анна Каренина вышла в мировой прокат: оригинальную российскую театральную постановку увидят на большом экране жители США и Великобритании.

Киноверсия популярного мюзикла "Анна Каренина" вышла в мировой прокат: оригинальную российскую театральную постановку увидят на большом экране жители США и Великобритании."Анна Каренина" – спектакль, поставленный по мотивам одного из величайших произведений Льва Толстого. С момента премьеры в 2016 году на сцене Московского театра оперетты мюзикл сопровождают неизменные аншлаги. В 2018 году была создана киноверсия популярного спектакля. Премьерные кинопоказы уже с успехом прошли в городах России и Южной Кореи.В марте 2019 года, благодаря сотрудничеству с зарубежными компаниями Vault International Productions (VIPRO) и Stage Russia HD, состоятся кинопоказы "Анны Карениной" в таких городах, как Сан-Франциско, Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Беверли-Хиллз, Филадельфия, Сиэтл, Лондон и многих других."Мюзикл вызывает огромный интерес, но не все могут посетить Москву и посмотреть спектакль. Мы хотим, чтобы каждый получил возможность увидеть "Анну Каренину" – если не в театре, то на большом экране", — считают продюсеры мюзикла Владимир Тартаковский и Алексей Болонин."Сюжет мюзикла "Анна Каренина" интересен не только русским людям, живущим за рубежом, но и западным зрителям, – отмечает директор компании Stage Russia HD Эдди Аронофф. – Это потрясающая история, рассказанная доступным языком, – при этом великолепно снятая и красиво преподнесенная. Создатели фильма попали точно в цель, и мы очень рады стать частью этого успеха".Екатерина Гусева, исполнительница роли Анны Карениной, признается: "Я так счастлива, что киноверсию нашего мюзикла увидят и в США, и в Великобритании! Теперь и зрители за рубежом почувствуют, как русская женщина умеет любить! Ведь наша Анна Каренина и есть сама любовь, которая спустилась с небес к нам, на землю, а ее не приняли... Зрителям гарантировано полное погружение в историю, во многом благодаря правдивой, эмоциональной игре актёров. Такой энергетики, как в "Анне Карениной", ни в каком фильме не ощутишь! Я даже немного завидую тем, кто будет смотреть это впервые"."Киноверсия "Анны Карениной" – это уникальное сочетание традиционной съемки спектакля и подходов, применяемых при создании кинофильмов, – рассказывает продюсер VIPRO Еджи Шин. – Мы задействовали лучшую кинотехнику, существующую на сегодняшний день в мире и используемую при съемках художественных фильмов, что позволило добиться принципиально иной цветовой гаммы и четкости изображения".В съемках "Анны Карениной" принимали участие звёзды российских мюзиклов: Екатерина Гусева, Сергей Ли, Наталия Быстрова, Александр Маракулин, Денис Дэмкив, Максим Заусалин, Андрей Александрин, Лика Рулла и другие.Расписание киносеансов в США и Великобритании.