Вывозу беженцев из сирийского лагеря Рукбан коалиция США не препятствовала, сообщил полковник сухопутных войск США Шон Райан.

Вывозу беженцев из сирийского лагеря "Рукбан" коалиция США не препятствовала, сообщил полковник сухопутных войск США Шон Райан.Райан добавил, что цель коалиции – уничтожение ИГ (запрещено в РФ), она ни в чем не препятствует осуществлению гуманитарных миссий.Об отказе пропустить транспортные колонны в "Рукбан" по просьбе координационных штабов России и Сирии сообщил вчера руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин. Хотя Сирия была готова к возвращению беженцев, передает РИА Новости.