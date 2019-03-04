Баллистическая экспертиза подтвердила, что в изъятое оружие внесли конструктивные изменения и оно пригодно для стрельбы

Баллистическая экспертиза подтвердила, что в изъятое оружие внесли конструктивные изменения и оно пригодно для стрельбыВ конце января этого года в отделение полиции по Кольчугинскому району поступило сообщение из одной из больниц, в которую попала женщина с огнестрельным ранением. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранителям пострадавшая рассказала, что получила ранение из оружия, которое её супруг хранил дома. У 59-летнего местного жителя изъяли оружие и патроны.Баллистическая экспертиза подтвердила, что в изъятое оружие внесли конструктивные изменения и оно пригодно для стрельбы.Выяснилось, что револьвер мужчина нашёл во время рыбалки на водохранилище и решил оставить его себе. При этом разрешения на хранение он не имеет.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов.Полиция напоминает: граждане, добровольно сдавшие незаконно приобретённое и хранящееся у них огнестрельное оружие, его основные части и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.