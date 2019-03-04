Высокоточные спутниковые снимки могут и должны использоваться в качестве объективных доказательств при спорах в судах, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Высокоточные спутниковые снимки могут и должны использоваться в качестве объективных доказательств при спорах в судах, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы надеемся, что закон, который легализует снимки как объект информации, будет принят в ближайшее время", — сообщил он в ходе посещения Научного центра оперативного мониторинга Земли, куда приехал вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Причем, по мнению Рогозина, космические снимки могли бы использовались не только в имущественных спорах, но и самим государством для мониторинга всей территории нашей страны, передает РИА Новости.