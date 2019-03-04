За корону боролись 10 девушек

За корону боролись 10 девушекВо Владимире прошел Межнациональный областной конкурс красоты в ДК Молодёжи. За корону и звание главной красавицы боролись 10 девушек. Все они родом из разных уголков - Россия, Грузия, Азербайджан, Татарстан, Молдавия, Дагестан, Мордовия, Украина, Таджикистан, Марий-Эл.Звание «Краса народов Земли Владимирской» завоевала 20-летняя студентка Владимирского государственного университета, представительница Таджикистана Нилуфар Рафиева. Корону победительницы ей вручала «краса» прошлогоднего конкурса Мафтуна Давронова из Узбекистана.А приз зрительских симпатий достался 23-летней представительнице Татарстана Дание Хайретдиновой.