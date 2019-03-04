Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пришло время быстрого и эффективного выполнения поручений президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пришло время быстрого и эффективного выполнения поручений президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.Как сообщалось ранее, глава государства утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года​​​. С текстом можно ознакомиться на сайте Кремля.Песков отметил, что пришло время формулировать механизмы, быстро и эффективно выполнять поручения президента.27 февраля президентом РФ Владимиром Путиным утвержден перечень поручений по реализации Послания Федеральному собранию.