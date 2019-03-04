Елене Малышевой вновь удалось шокировать зрителей. Известная
телеведущая и ее коллеги-врачи явились в студию программы Жить хорошо
с собственными головами в руках.
Елене Малышевой вновь удалось шокировать зрителей. Известная
телеведущая и ее коллеги-врачи явились в студию программы "Жить хорошо"
с собственными головами в руках.
Малышева и ее соведущие решили наглядно показать
телезрителям, что делает с человеком болезнь Альцгеймера. И "снесенные головы"
стали символом этого недуга.
По словам , художники специально сделали головы к
этой программе – ведь так хочется иметь запасную на случай страшной болезни. Ведущая
не исключила, что болезнь Альцгеймера и ее не обойдет стороной.
"Так хочется иметь запасную голову, чтобы на старости
лет не забыть тех, кого ты любишь. Распад случается не в одну ночь, он
длительный. Я хочу очень много дел успеть сделать, сказать своим зрителям – до
того, как перестану нормально функционировать, перестану помнить, узнавать",
– сказала Малышева.
Елена пригласила на программу, посвященную болезни
Альцгеймера, сына актрисы Маргариты Тереховой. Звезда фильмов "Собака на
сене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Бегущая по
волнам", "Белорусский вокзал", "Зеркало" долгие годы
борется с тяжелым недугом. Из-за болезни Альцгеймера артистка перестала появляться
на публике с 2011 года. Терехова сильно изменилась, однако родные хотят, чтобы
актрису помнили и любили такой, какой она всегда была на сцене и в кино.
"Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будете
ли вы что-то помнить – или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегодня
вышли со своими снесенными головами?", – спросила зрителей Елена .
Телеведущая надеется, что ей и ее поколению все же повезет. Малышева
рассчитывает, что ученые в скором времени придумают новые лекарства, пишет
"Комсомольская правда".