Елене Малышевой вновь удалось шокировать зрителей. Известная телеведущая и ее коллеги-врачи явились в студию программы Жить хорошо с собственными головами в руках.

Елене Малышевой вновь удалось шокировать зрителей. Известнаятелеведущая и ее коллеги-врачи явились в студию программы "Жить хорошо"с собственными головами в руках.Малышева и ее соведущие решили наглядно показатьтелезрителям, что делает с человеком болезнь Альцгеймера. И "снесенные головы"стали символом этого недуга.По словам , художники специально сделали головы кэтой программе – ведь так хочется иметь запасную на случай страшной болезни. Ведущаяне исключила, что болезнь Альцгеймера и ее не обойдет стороной."Так хочется иметь запасную голову, чтобы на старостилет не забыть тех, кого ты любишь. Распад случается не в одну ночь, ондлительный. Я хочу очень много дел успеть сделать, сказать своим зрителям – дотого, как перестану нормально функционировать, перестану помнить, узнавать",– сказала Малышева.Елена пригласила на программу, посвященную болезниАльцгеймера, сына актрисы Маргариты Тереховой. Звезда фильмов "Собака насене", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Бегущая поволнам", "Белорусский вокзал", "Зеркало" долгие годыборется с тяжелым недугом. Из-за болезни Альцгеймера артистка перестала появлятьсяна публике с 2011 года. Терехова сильно изменилась, однако родные хотят, чтобыактрису помнили и любили такой, какой она всегда была на сцене и в кино."Будете ли вы узнавать близких и любимых людей? Будетели вы что-то помнить – или время снесет вашу голову с плеч так, как мы сегоднявышли со своими снесенными головами?", – спросила зрителей Елена .Телеведущая надеется, что ей и ее поколению все же повезет. Малышеварассчитывает, что ученые в скором времени придумают новые лекарства, пишет"Комсомольская правда".