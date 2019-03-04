Клуб МЛС Лос-Анджелес Гэлакси установил на домашнем стадионе памятник английскому футболисту Дэвиду Бекхэму. Английский полузащитник выступал за Галактику с 2007 по 2012 годы.

Клуб МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" установил на домашнем стадионе памятник английскому футболисту Дэвиду Бекхэму. Английский полузащитник выступал за "Галактику" с 2007 по 2012 годы.Памятник Дэвиду Бекхэму установлен при входе на стадион "Стэбхаб Сентер", где проводит свои матчи "Гэлакси". В открытии композиции приняли участие сам Дэвид и его жена Виктория. "Играть за этот великолепный клуб было честью для меня", — заявил Дэвид.Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси" из мадридского "Реала". Английский полузащитник сыграл за калифорнийцев 122 матча, забив 19 мячей и два раза выиграв Кубок МЛС.