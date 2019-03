В России началась Масленица - старинный праздник символизирует окончание зимы и встречу весны. Москвичей на этой неделе ждут яркие фуд-шоу, гастрономические викторины и кулинарные поединки с участием лучших шеф-поваров. Заработает даже целое министерство блинов. Масленицу будут отмечать на 23 площадках, для гостей фестиваля приготовили более 200 мероприятий.

В России началась Масленица — старинный праздник символизирует окончание зимы и встречу весны. Москвичей на этой неделе ждут яркие фуд-шоу, гастрономические викторины и кулинарные поединки с участием лучших шеф-поваров. Заработает даже целое министерство блинов. Масленицу будут отмечать на 23 площадках, для гостей фестиваля приготовили более 200 мероприятий.Кажется, сама весна заглянула на "Московскую Масленицу". Через густые облака настойчиво пробивается солнце. Манежная площадь окутана ароматом блинов, очередь за традиционным угощением выстроилась у каждого шале. Тех, кто распробовал, что называется, за уши не оторвать.- Самые вкусные какие блины?- Я конфеты туда сую.- С грибами, сыром, и с ветчиной и сыром. Очень вкусные, ! Мы просто вообще не едим блины, а сегодня прямо решили!- It's very good, I like it!С икрой, рыбой, вареньем и, конечно, сметаной — всего больше 200 видов блинов. А еще — разноцветные, и даже по рецепту самой Софьи Толстой, супруги великого писателя. Лев Николаевич очень их любил. Секрет старинных блинчиков — в яичных белках, добавляемых прямо перед тем, как вылить тесто на раскаленную огнем сковороду.- Блины приобретают аромат живого огня, и они живые и вкусные. Блины Софьи Толстой отличаются тем, что они получаются в любых условиях. Даже когда мороз, а снизу шпарит горячий огонь от дров, они все равно идеальные. Посмотрите, какие пышные!А тем, кто наелся блинами, можно для разнообразия попробовать что-то еще из старорусской кухни. И даже самому приготовить: кулинарными тайнами предков с удовольствием делятся на мастер-классах.- Это — солярный знак. Солярная ритуальная выпечка, которую выпекают от 8 до 22 марта, чтобы одарить всех детей, всех родственников.Запить все чаем можно из фарфоровой посуды XIX века, а заодно и лекцию послушать — как в старину проводили чаепития. И сжигать калории предлагают, не отходя от праздничных столов. Бои, перетягивания каната и танцы — скоморохи закрутят, запрыгают, да так, что можно и снова за поедание блинов приниматься. И, кажется, все уже посмотрел, попробовал, услышал, но нет: лира поет, шарманка крутится.Голодными и скучающими остаться точно не получится — причем не только в центре, но и в самых отдаленных уголках Москвы. Масленичная география в этом году — это 23 площадки, — и продлятся массовые гуляния до 10 марта.