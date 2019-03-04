Лидер группы Ленинград пожаловался
поклонникам на блокировку своего творчества в Instagram. Сергей Шнуров
признался, что решил переехать из соцсети.
Лидер группы "Ленинград" пожаловался
поклонникам на блокировку своего творчества в Instagram. Сергей Шнуров
признался, что решил "переехать" из соцсети.
Артист записал видеообращение к своим
поклонникам. Он сообщил, что отныне будет делиться своим творчеством в Telegram. "Буду переезжать
потихоньку в телеграмм Шнуровик", – заявил Сергей Шнуров.
Певец
рассказал, что в Instagram заблокировали
его стихи. Отметим, что Шнуров известен своей любовью к крепкому словцу и
зачастую нецензурно выражается в своих поэтических произведениях. Можно предположить,
что это и стало причиной жесткого запрета соцсети.
Тем, кто
хочет продолжить чтение его "поэзии", артист рекомендовал подписываться на его
канал, отмечает . Многие преданные поклонники
Сергея Шнурова заявили, что теперь будут следить за его творчеством в Telegram.
Ранее стало
известно, что лидер "Ленинграда" вошел в состав общественного совета при
комитете Госдумы по культуре. Вместе с ним в совет были включены дрессировщик
Эдгард Запашный, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин.
Как писали "Дни.ру", ранее пользователи Сети
возмутились посту , в котором он рассказал о своем отдыхе. Под фото певец разместил нецензурное
стихотворение. Многим
пользователям не понравилось, что использовал в тексте грубое слово рядом с именем
пророка Аллаха.