Лидер группы Ленинград пожаловался поклонникам на блокировку своего творчества в Instagram. Сергей Шнуров признался, что решил переехать из соцсети.

Лидер группы "Ленинград" пожаловалсяпоклонникам на блокировку своего творчества в Instagram. Сергей Шнуровпризнался, что решил "переехать" из соцсети.Артист записал видеообращение к своимпоклонникам. Он сообщил, что отныне будет делиться своим творчеством в Telegram. "Буду переезжатьпотихоньку в телеграмм Шнуровик", – заявил Сергей Шнуров.Певецрассказал, что в Instagram заблокировалиего стихи. Отметим, что Шнуров известен своей любовью к крепкому словцу изачастую нецензурно выражается в своих поэтических произведениях. Можно предположить,что это и стало причиной жесткого запрета соцсети.Тем, ктохочет продолжить чтение его "поэзии", артист рекомендовал подписываться на егоканал, отмечает . Многие преданные поклонникиСергея Шнурова заявили, что теперь будут следить за его творчеством в Telegram.Ранее сталоизвестно, что лидер "Ленинграда" вошел в состав общественного совета прикомитете Госдумы по культуре. Вместе с ним в совет были включены дрессировщикЭдгард Запашный, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин.Как писали "Дни.ру", ранее пользователи Сетивозмутились посту , в котором он рассказал о своем отдыхе. Под фото певец разместил нецензурноестихотворение. Многимпользователям не понравилось, что использовал в тексте грубое слово рядом с именемпророка Аллаха.