В отношении женщины возбудили уголовное дело за мошенничество

В отношении женщины возбудили уголовное дело за мошенничествоВ январе этого года в полицию обратился 54-летний житель Юрьев-Польского. Мужчина рассказал, что ранее, при получении кредита в одном из банков, согласился на предложение менеджера и оформил страховку кредитных обязательств, сумму которой ему должны были вернуть. Однако, после выплаты займа, ему отказались вернуть деньги, пояснив, что страховка не была оформлена.В ходе проверки правоохранители выяснили, что 48-летняя сотрудница банка, якобы, оформила страхование клиента, однако внесённую им денежную сумму перевела на счёт своего мужа. В отношении женщины возбудили уголовное дело за мошенничество.Подозреваемая, вводя клиентов в заблуждение, оформляла страхование кредитов, а деньги оставляла себе. Она успела обмануть 7 человек. Сумма ущерба превысила 210 тысяч рублей.Расследование уголовного дела продолжается.