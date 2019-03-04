Трюком с дохлым котом назвали в российском МИД инцидент в Солсбери. Отравление экст-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было лишь способом переключения внимания британцев с острых внутренних проблем на мифическую российскую угрозу.

Трюком с дохлым котом назвали в российском МИД инцидент в Солсбери. Отравление экст-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было лишь способом переключения внимания британцев с острых внутренних проблем на мифическую "российскую угрозу".Инциденту в Солсбери уже год, отравление Скрипалей произошло 4 марта 2018-го.В сообщении, опубликованном в официальном Facebook-аккаунте МИД РФ, отмечается, что в международной политике порой приходится хвататься за спасительную соломинку, "символ последней надежды в безвыходном положении", "некое спонтанное чудодейственное провидение"."В англосаксонском политическом дискурсе, например, у этого понятия оказалось куда менее поэтичное обозначение — "дохлый кот", — говорится в сообщении.Эту идиому ввел в употребление экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который был одним из наиболее ярких обвинителей России в солсберийской истории, отмечают дипломаты, напомнив о публикации Джонсона в газете "Телеграф" 2013 года.Тогда Джонсон, будучи еще мэром Лондона, рассказывал о нечестных приемах Евросоюза в спорах с Лондоном. По его словам, когда одна из сторон уступает в споре, и ее положение стремительно ухудшается, лучшее, что она может сделать, — "швырнуть на стол дохлого кота", и это сразу отвлечет всех от того, "что создает вам такую головную боль".В данном случае "головной болью" Великобритании и правительства Терезы Мэй стал Brexit, из-за которого над правительством Терезы Мэй стали сгущаться тучи, и инцидент в Солсбери, которые британские власти швырнули в информационное поле, переключил внимание граждан с неприятных для правительства тем на "российскую угрозу" и способствовал сплочению нации.