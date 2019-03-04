В селе Кайдалово построят подвесной мост через реку Ингода. На эти цели региональное Министерство финансов планирует выделить около 20 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании рассказала министр финансов республики Марина Кириллова.

В селе Кайдалово построят подвесной мост через реку Ингода. На эти цели региональное Министерство финансов планирует выделить около 20 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании рассказала министр финансов республики Марина Кириллова. Распоряжение о выделении средств уже подготовлено, сообщает ГТРК "Чита".Напомним, по проекту, примерная стоимость строительства составит около 23 миллионов рублей. Длина сооружения — более 185 метров. Работы проведут в 2 этапа. До конца года планируют соорудить фундамент и смонтировать две опоры моста высотой 18 метров. А в 2020 году установят пролеты и натянут между ними трос. Также рабочие укрепят откосы. Объект планируют ввести эксплуатацию в мае следующего года.В настоящий момент река Ингода разделяет Кайдалово на две части. В одной из них расположены магазины, школа, почта, детский сад и местная администрация. Сейчас жители села вынуждены переправляться на другой берег с помощью лодки или по ледовой перепеве в зимнее время года.