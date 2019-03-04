Его отложили до 1 января 2020 года

Его отложили до 1 января 2020 годаРоссийское Министерство природных ресурсов и экологии согласовало план мероприятий по переходу Владимирской области на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В ведомство его передали в конце января.В адрес главы региона Владимира Сипягина поступил официальный документ за подписью заместителя Минприроды Владимира Логинова, согласно которому предложенный план мероприятий по вхождению в реформу в полном объёме и в запланированные сроки согласовали. Теперь власти могут приступить к его реализации, профильный департамент под руководством Александра Байера начинает активную работу.Напомним, во Владимирской области переход на новую систему по обращению с ТКО отложили до 1 января 2020 года, так как пришлось расторгнуть соглашение с «Владэкотехпромом», который должен был стать региональным оператором по обращению с отходами.