Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир СипягинВ администрации Владимирской области новое кадровое назначение. Председателем комитета информатизации, связи и телекоммуникаций стал Михаил Клименко. На эту должность его назначили 26 февраля 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Владимир Сипягин.Михаил Евгеньевич Клименко родился во Владимире в 1972 году. Окончил ВлГУ по специальности «радиотехнические системы и комплексы». Трудовую деятельность начал в 1998 году преподавателем Владимирского государственного университета.С 2004-го года работал на разных должностях сначала в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, потом в комитете информатизации, связи и телекоммуникаций администрации Владимирской области.