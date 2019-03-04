Знаменитый режиссер ответил на экстравагантное заявление
журналиста. Никита Михалков в саркастической форме отреагировал на предложение
Сергея Доренко обгрызть ногти на
его ногах.
Знаменитый режиссер ответил на экстравагантное заявление
журналиста. Никита Михалков в саркастической форме отреагировал на предложение
Сергея Доренко обгрызть ногти на
его ногах.
Режиссер заявил, что обдумывает оригинальное
предложение ведущего. Никита Михалков признался, что для него оно стало
довольно внезапным.
"Неожиданно узнал, что господин Доренко пытался грызть
ногти на ногах уже у многих, потому решил навести справки у тех, кто уже
испытал эту процедуру и, может быть, согласиться на его предложение", – цитирует
Михалкова сайт Такая
реакция режиссера последовала после грубых нападок на него журналиста.
Напомним, конфликт между Никитой Михаковым и
Сергеем Доренко произошел из-за генерала Карбышева. В программе "Бесогон" режиссер
назвал участниц Comedy Woman за шутку
про генерала овцами. При этом он подробно порассуждал на
тему того, почему молодое поколение не знает героев Великой Отечественной войны.
В свою очередь главный редактор
радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко в нарочито грубой форме высказался о передаче , попросил "не нести
ахинеи". Он указал режиссеру на фактические неточности в его программе.
Оскорбленный режиссер спросил, почему журналист взял
на себя право судить людей и разговаривать со своими радиослушателями "как
гуру, как элита". На это через Facebook получил глумливый ответ.
"Я – прах под копытами ваших коней, я – блевотина ваших псов. Если хотите, я
лично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния!" – заявил Сергей
Доренко.