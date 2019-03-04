Знаменитый режиссер ответил на экстравагантное заявление журналиста. Никита Михалков в саркастической форме отреагировал на предложение Сергея Доренко обгрызть ногти на его ногах.

Знаменитый режиссер ответил на экстравагантное заявлениежурналиста. Никита Михалков в саркастической форме отреагировал на предложениеСергея Доренко обгрызть ногти наего ногах.Режиссер заявил, что обдумывает оригинальноепредложение ведущего. Никита Михалков признался, что для него оно сталодовольно внезапным."Неожиданно узнал, что господин Доренко пытался грызтьногти на ногах уже у многих, потому решил навести справки у тех, кто ужеиспытал эту процедуру и, может быть, согласиться на его предложение", – цитируетМихалкова сайт Такаяреакция режиссера последовала после грубых нападок на него журналиста.Напомним, конфликт между Никитой Михаковым иСергеем Доренко произошел из-за генерала Карбышева. В программе "Бесогон" режиссерназвал участниц Comedy Woman за шуткупро генерала овцами. При этом он подробно порассуждал натему того, почему молодое поколение не знает героев Великой Отечественной войны.В свою очередь главный редакторрадиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко в нарочито грубой форме высказался о передаче , попросил "не нестиахинеи". Он указал режиссеру на фактические неточности в его программе.Оскорбленный режиссер спросил, почему журналист взялна себя право судить людей и разговаривать со своими радиослушателями "какгуру, как элита". На это через Facebook получил глумливый ответ."Я – прах под копытами ваших коней, я – блевотина ваших псов. Если хотите, ялично обгрызу вам ногти на пальцах ног в знак покаяния!" – заявил СергейДоренко.