Пользователи соцсетей высмеяли сообщение о двух списанных американских катерах, которые так и не доплыли до Украины.

Пользователи соцсетей высмеяли сообщение о двух списанных американских катерах, которые так и не "доплыли" до Украины.Два списанных сторожевых катера типа Island 80-х годов прошлого века США передали Украине в сентябре прошлого года. На торжественной церемонии передачи в Балтиморе президент Украины Петр Порошенко отметил чрезвычайную важность этого события, которое он назвал "подтверждением того, насколько важна Украина для будущего всего свободного мира".Однако спустя почти полгода катера остаются на приколе и на Украину так и не прибыли. Ранее сообщалось, что на транспортировку, ремонт, расконсервацию и дооснащение этих судов Украине придется потратить порядка 10 миллионов долларов.Пользователи соцсетей назвали такой "бизнес по-американски" гениальным решением. Некоторые хвалили Трампа как бизнесмена, который "своего не упустит" и подбадривали украинскую стороны: "море выкопали, и катера дотянете". Чтобы катера наконец-то достигли украинских берегов, пользователи интернета предложили оснастить списанные катера хотя бы парусами или же отправить в Америку украинских моряков с веслами. Были предложены и экзотические варианты: доставить на волах по дну Атлантического океана, или распилить судна, отправить их частями и почте, а на украинской территории сварить обратно.