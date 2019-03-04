04.03.2019

2019-03-04 09:31:17

Москвичей предупредили о нашествии агрессивных ворон

Москвичей предупредили, что весной их могут потревожить стаи агрессивных ворон. Дело в том, что эти птицы могут вести себя агрессивно весной в период гнездования.



Горожанам посоветовали носить с собой зонты для защиты от стай ворон, передает .

По словам специалистов, вороны нападают, чтобы защитить свое потомство.