Борющуюся с серьезным заболевание глаз экс-солистку Ранеток
Женю Огурцову постиг новый удар. Ее супруг – дизайнер Анатолий Рамонов -
оставил семью, несмотря на то, что у маленького сына пневмония.
Борющуюся с серьезным заболевание глаз экс-солистку "Ранеток"
Женю Огурцову постиг новый удар. Ее супруг – дизайнер Анатолий Рамонов -
оставил семью, несмотря на то, что у маленького сына пневмония.
У бывшей "Ранетки" трудности в личной жизни. Женя Огурцова
рассталась с дизайнером Анатолием Рамоновым, за которого вышла замуж более трех
лет назад. Разрыву не помешало даже то, что у пары есть сын.
Женю уговаривают попытаться сохранить семью. Однако бывшая
решила, что расставание неминуемо. Огурцова
говорит, что пыталась откровенно поговорить с мужем, предлагала ему пожить
отдельно – но сгладить конфликт не удалось.
"Толя постоянно срывался на сыне из-за малейшего
проступка Марка. Я делала все, чтобы это прекратилось: покупала вебинары, в
которых рассказывается о воспитании ребенка, но мужу было все равно. Тогда я
поняла: так жить дальше нельзя, нам стоит разойтись. Он даже не сказал мне, что
съезжает, просто собрал вещи и ушел. Ему все равно, как я буду справляться с
больным ребенком", – приводит слова экс- StarHit со ссылкой на YouTube-канал артистки.
У самой Огурцовой серьезные проблемы со здоровьем. Врачи
поставили диагноз "дистрофия сетчатки, артистка ослепла на один глаз. Бывшая помогала приехавшему с Украины Рамонову обосноваться в
Москве – она сделала мужу российский паспорт и хлопотала по поводу столичной
прописки. Певица сейчас обижена на мужа: она недоумевает, почему тот бросил
сына, который так нуждается во внимании отца, да и в финансовой поддержке.
Тем временем муж бывшей Рамонов в своем Instagram сообщает
подписчикам, что скучает по сыну. И, в то же время, по словам Жени, супруг ни
разу не позвонил, чтобы справиться о здоровье ребенка. Так что в чувства
Анатолия экс-солистка "Ранеток" не верит.