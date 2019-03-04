Борющуюся с серьезным заболевание глаз экс-солистку Ранеток Женю Огурцову постиг новый удар. Ее супруг – дизайнер Анатолий Рамонов - оставил семью, несмотря на то, что у маленького сына пневмония.

Борющуюся с серьезным заболевание глаз экс-солистку "Ранеток"Женю Огурцову постиг новый удар. Ее супруг – дизайнер Анатолий Рамонов -оставил семью, несмотря на то, что у маленького сына пневмония.У бывшей "Ранетки" трудности в личной жизни. Женя Огурцоварассталась с дизайнером Анатолием Рамоновым, за которого вышла замуж более трехлет назад. Разрыву не помешало даже то, что у пары есть сын.Женю уговаривают попытаться сохранить семью. Однако бывшаярешила, что расставание неминуемо. Огурцоваговорит, что пыталась откровенно поговорить с мужем, предлагала ему пожитьотдельно – но сгладить конфликт не удалось."Толя постоянно срывался на сыне из-за малейшегопроступка Марка. Я делала все, чтобы это прекратилось: покупала вебинары, вкоторых рассказывается о воспитании ребенка, но мужу было все равно. Тогда японяла: так жить дальше нельзя, нам стоит разойтись. Он даже не сказал мне, чтосъезжает, просто собрал вещи и ушел. Ему все равно, как я буду справляться сбольным ребенком", – приводит слова экс- StarHit со ссылкой на YouTube-канал артистки.У самой Огурцовой серьезные проблемы со здоровьем. Врачипоставили диагноз "дистрофия сетчатки, артистка ослепла на один глаз. Бывшая помогала приехавшему с Украины Рамонову обосноваться вМоскве – она сделала мужу российский паспорт и хлопотала по поводу столичнойпрописки. Певица сейчас обижена на мужа: она недоумевает, почему тот бросилсына, который так нуждается во внимании отца, да и в финансовой поддержке.Тем временем муж бывшей Рамонов в своем Instagram сообщаетподписчикам, что скучает по сыну. И, в то же время, по словам Жени, супруг ниразу не позвонил, чтобы справиться о здоровье ребенка. Так что в чувстваАнатолия экс-солистка "Ранеток" не верит.