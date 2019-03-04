Полицейские, задержавшие бойца Александра Емельяненко в Кисловодске, действовали по закону, поэтому ни о каком наказании не может идти и речи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

Полицейские, задержавшие бойца Александра Емельяненко в Кисловодске, действовали по закону, поэтому ни о каком наказании не может идти и речи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.Пьяный Емельяненко был задержан 1 марта после ДТП. Документы предъявить отказался, начал угрожать и попытался скрыться. Автомобиль спортсмена заблокировали, его самого задержали. Кисловодский городской суд отправил Емельяненко под арест на 10 дней, передает ТАСС.