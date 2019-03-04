В режим повышенной готовности приведены спасатели, дорожные и коммунальные службы Алтайского края. В ряде районов из-за резкого таяния снега возникла угроза подтопления. Об осложнении погодных условий предупреждают синоптики. Уже сегодня воздух прогреется до плюс семи градусов, в предгорьях - до 13.

В режим повышенной готовности приведены спасатели, дорожные и коммунальные службы Алтайского края. В ряде районов из-за резкого таяния снега возникла угроза подтопления. Об осложнении погодных условий предупреждают синоптики. По их данным, уже сегодня воздух прогреется до плюс семи градусов, в предгорьях — до +13. К тому же возможны осадки, что также ускорит таяние снега.Верховья рек Алей, Ануй, Белая, Чарыш и Песчаная — названы зонами возможного подтопления в региональном МЧС, передает ГТРК "Алтай". В ряде населенных пунктов опасаются затопления жилых построек. Семь районов считаются наиболее подверженными риску.В минувшие выходные в Барнауле дорожные службы активно вывозили снег с улиц. Проводилась очистка дождевых стоков, в том числе стока реки Пивоварки. Местные власти заявили о готовности приема экстренных звонков в случае затопления талыми водами. Предпринимаются все меры для сведения к нулю рисков, вызываемых половодьем.По прогнозам, первая волна паводка на Алтае может начаться в первых числах апреля.