На 64-м Евровидении, которое с 14 по 18 мая будет петь и плясать в Израиле, нашу страну будет представлять Сергей Лазарев. Поедет он на этот конкурс песни уже во второй раз. Хотя многие считают, что Александр Панайотов достоин участвовать там не меньше.

На 64-м "Евровидении", которое с 14 по 18 мая будет петь и плясать в Израиле, нашу страну будет представлять Сергей Лазарев. Поедет он на этот конкурс песни уже во второй раз. Хотя многие считают, что Александр Панайотов достоин участвовать там не меньше.Панайотову катастрофически не везете с поездкой на "Евросонге". Сразу после его участия в 5-м сезоне шоу "Голос" в 2016-м году, где он занял 2-е место, стали говорить, что Александр будет петь на "Евровидении". Но в Стокгольм в итоге отправили Сергея Лазарева.В 2017-м наша страна по политическим причинам в главном песенном конкурсе Европы не участвовала, а в 2018-м, когда все снова были уверены в кандидатуре Александра Панайотова, в Лиссабон отправили Юлию Самойлову. И в итоге это было одним из самых провальных выступлений нашей страны...В этом году Панайотов не мог поехать по причине того, что считается артистом из пула Первого канала, а за отбор и подготовку участника теперь по правилам отвечает "Россия". Впрочем, исполнитель не теряет надежды. "Один знаменитый экстрасенс сказал мне, что я буду представлять страну на "Евровидении", – сделал сенсационное заявление Панайотов в беседе с корреспондентом Dni.Ru. – И не доверять ему у меня нет оснований, потому что уже сбылось все, что он мне напророчил"."2020 – отличное на мой взгляд, сочетание цифр, чтобы поехать на "Евровидение", – улыбается певец. – Я уверен, что в итоге все равно туда отправлюсь. Но если этого не случится, то я официально объявлю, что отказываюсь впредь от участие в этой гонке и прошу не включать меня ни в какие шорт-листы претендентов на поездку, куда, кстати, я всегда попадаю без своего ведома".Даже в качестве зрителя как он сам признался, в этом году в Тель-Авив не собирается – слишком дорогое удовольствие. Билеты на шоу, перелет и гостиница – все это выльется в копеечку. А Панайотов не привык сорить деньгами и ведет скромный образ жизни.