На облицовке напорных водостоков Красноярской гидроэлектростанции обнаружена сеть трещин. Кроме того, специалисты установили, что отсутствует система защиты здания ГЭС и автоматические защитные устройства от затопления.

На Красноярской гидроэлектростанции обнаружена сеть трещин.Во время проверки специалисты Енисейского управления Ростехнадзора нашли на облицовке напорных водостоков "сеть трещин с раскрытием более 0,3 миллиметра". Также эксперты установили, что отсутствует система защиты здания ГЭС и автоматические защитные устройства от затопления на случай разрыва водоводов.Руководству компании выдано предписание устранить все недостатки до 1 августа, передает "Интерфакс". В пресс-службе КрасГЭС результаты проверки пока не прокомментировали.Красноярская ГЭС входит в число крупнейших мировых гидроэлектростанций. Ее мощность составляет 6 тысяч МВт (12 гидроагрегатов по 500 МВт каждый).