К курьеру подошли трое неизвестных и, брызнув в лицо из газового баллончика, отобрали товар...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Лосиноостровский задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратился курьер одной из столичных организаций. Он рассказал, что через интернет-магазин неизвестный оформил заказ на приобретение мобильного телефона.Потерпевший приехал по адресу доставки на Стартовую улицу, после чего к нему подошли трое неизвестных и, брызнув в лицо из газового баллончика, отобрали товар, после чего скрылись с места происшествия. Материальный ущерб составил около 90 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Малыгина. Ими оказались трое приезжих в возрасте от 20-ти до 32-х лет.По данному факту следствием ОМВД России по Лосиноостровсому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Сотрудники УВД по СВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефонам: 8 (499) 185-19-55, 8 (495) 616-06-01 или в службу «102» (c мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29