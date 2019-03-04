При обыске в квартире по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты свертки с веществом неизвестного происхождения, общей массой около 1 килограмма...

«Сотрудники ОНК УВД по ЮВАО задержали 26-летнего москвича по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – метилэфедрона», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 26-летний мужчина, у которого при обыске в квартире по месту жительства на улице Хлобыстова были обнаружены и изъяты свертки с веществом неизвестного происхождения, общей массой около 1 килограмма. В результате исследования части изъятого установлено, что вещество является наркотическим – метилэфедроном, которое предназначалось для дальнейшего сбыта путем закладок.По данному факту следователем УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18