Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет, чтобы интеграция с Россией развивалась на его условиях. Он выдвинул Москве ряд условий и не собирается от них отказываться. В Кремле подобные ультиматумы считают неприемлемыми, но не могут уговорить Батьку отказаться от слишком смелых хотелок.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет, чтобы интеграция с Россией развивалась на его условиях. Он выдвинул Москве ряд условий и не собирается от них отказываться. В Кремле подобные ультиматумы считают неприемлемыми, но не могут уговорить Батьку отказаться от слишком смелых "хотелок".Лукашенко потребовал от Москвы открыть рынок для идущей в Россиючерез Белоруссию санкционной продукции, скидки на нефть и газ, а также поставкуМинску новейших систем вооружений, пишет эксперт Андрей Суздальцев на сайте"Политическое обозрение".Только после этого, отметил политолог, Лукашенко подумает,стоит ли дальше интегрироваться с Россией. "Фактически он выставил Москвеультиматум", – полагает аналитик.Москва пыталась образумить белорусского лидера почти весьпрошлый год. По словам Суздальцева, много Россия не требовала: перестатьоскорблять Кремль, перекрыть контрабанду санкционной продукции, перестатьпомогать Украине в Донбассе, не подрывать калийный рынок. Только так Лукашенкоможет рассчитывать на финансовую и ресурсную поддержку России, добавиланалитик.Все точки над i белорусский лидер расставил 1 марта в ходепродолжительной беседы с общественностью. Из выступления Суздальцевсделал вывод, что тот всерьез рассматривает возможность сделать своепрезидентство пожизненным, а затем передать власть по наследству сыновьям.Времени на решение белорусской проблемы у Москвы почти неосталось, констатирует эксперт. "Российско-белорусская интеграциямертва", – резюмировал политолог.В ходе большого разговора с общественностьюнесколько часов метал гром и молнии в адрес Москвы. Он потребовал прекратитьотноситься к Белоруссии как к нахлебнику, озвучил обиды из-за якобы слишкомвысоких процентов по кредитам, которые дает Россия, а также заявил, что 98%белорусов против объединения двух стран.