Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет, чтобы интеграция с Россией развивалась на его условиях. Он выдвинул Москве ряд условий и не собирается от них отказываться. В Кремле подобные ультиматумы считают неприемлемыми, но не могут уговорить Батьку отказаться от слишком смелых хотелок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет, чтобы интеграция с Россией развивалась на его условиях. Он выдвинул Москве ряд условий и не собирается от них отказываться. В Кремле подобные ультиматумы считают неприемлемыми, но не могут уговорить Батьку отказаться от слишком смелых "хотелок".
Лукашенко потребовал от Москвы открыть рынок для идущей в Россию
через Белоруссию санкционной продукции, скидки на нефть и газ, а также поставку
Минску новейших систем вооружений, пишет эксперт Андрей Суздальцев на сайте
"Политическое обозрение".
Только после этого, отметил политолог, Лукашенко подумает,
стоит ли дальше интегрироваться с Россией. "Фактически он выставил Москве
ультиматум", – полагает аналитик.
Москва пыталась образумить белорусского лидера почти весь
прошлый год. По словам Суздальцева, много Россия не требовала: перестать
оскорблять Кремль, перекрыть контрабанду санкционной продукции, перестать
помогать Украине в Донбассе, не подрывать калийный рынок. Только так Лукашенко
может рассчитывать на финансовую и ресурсную поддержку России, добавил
аналитик.
Все точки над i белорусский лидер расставил 1 марта в ходе
продолжительной беседы с общественностью. Из выступления Суздальцев
сделал вывод, что тот всерьез рассматривает возможность сделать свое
президентство пожизненным, а затем передать власть по наследству сыновьям.
Времени на решение белорусской проблемы у Москвы почти не
осталось, констатирует эксперт. "Российско-белорусская интеграция
мертва", – резюмировал политолог.
В ходе большого разговора с общественностью
несколько часов метал гром и молнии в адрес Москвы. Он потребовал прекратить
относиться к Белоруссии как к нахлебнику, озвучил обиды из-за якобы слишком
высоких процентов по кредитам, которые дает Россия, а также заявил, что 98%
белорусов против объединения двух стран.