Забудьте М-16 или АК-47, советует обозреватель американского журнала The National Interest Марк Епископос, приглашая оценить настоящего убийцу - российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12. Его калибр - 12,7 миллиметра – позволяет мгновенно нейтрализовать цель даже при касательном попадании и стрельбе через стены.

Забудьте М-16 или АК-47, советует обозреватель американского журнала The National Interest Марк Епископос, приглашая оценить "настоящего убийцу" — российский крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12. Его калибр — 12,7 миллиметра – позволяет мгновенно нейтрализовать цель даже при касательном попадании и стрельбе через стены.Это делает его хорошим оружием для антитеррористических операций в городских условиях и в ближнем бою. Обычное оружие не всегда дает мгновенный результат даже при точном попадании: адреналин и некоторые препараты могут подавлять воздействие огнестрельного ранения на организм, предоставляя даже смертельно раненой цели некоторый резерв времени до гибели. В ситуации с захватом заложников эти несколько минут или даже секунд могут означать потерю еще нескольких жизней.ШАК-12 построен по схеме булл-пап, позволяющей уменьшить общую длину оружия без изменения длины ствола: спусковой крючок автомата вынесен вперед и расположен перед магазином и ударным механизмом. Для него разработано три типа патронов: с дозвуковой пулей, используемый вместе с прибором бесшумной стрельбы, с бронебойной пулей и патрон с алюминиевой пулей, обладающий антирикошетирующим эффектом и используется для максимального останавливающего действия.