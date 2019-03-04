Божена Рынска впала в тяжелейшую депрессию, заявила ее родственница. Пока состояние писательницы остается крайне нестабильным.

Божена Рынска впала в тяжелейшую депрессию, заявила ее родственница. Пока состояние писательницы остается крайне нестабильным.Божена Рынска выписалась их испанской клиники, куда она была госпитализирована накануне. Однако состояние ее здоровья продолжает вызывать опасения, заявила РИА "Новости" родственница вдовы Нина Костикова."Она сейчас очень слаба", – отметила собеседница агентства. По словам Костиковой, у Божены началась тяжелейшая депрессия, из-за чего она может писать "не совсем адекватные вещи".Костикова добавила, что сейчас решается вопрос о возвращении Божены в Москву.Как ранее писали "Дни.ру", после смерти политтехнолога и сооснователя НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска сообщила в соцсетях, что не хочет больше жить. Но ее держит только одна мысли – продолжить попытки родить ребенка от Малашенко.Журналистка также утверждала, что ее любимого пытаются свести в могилу. Рынска винила в случившемся саму себя и экс-супругу мужа, с которой у него шел сложный судебный процесс о разделе имущества. Божене даже пришлось обратиться к психологу, однако специалист не смог помочь ей быстро.