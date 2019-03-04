Военно-воздушные силы Индии начнут получать многоцелевые французские истребители Rafale в сентябре. Контракт на поставку 36 боевых самолетов был подписан в 2016 году. Общая сумма сделки составляет 8,8 миллиарда долларов.

Военно-воздушные силы Индии начнут получать многоцелевые французские истребители Rafale в сентябре. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на индийские СМИ. Контракт на поставку 36 боевых самолетов был подписан в 2016 году. Общая сумма сделки составляет 8,8 миллиарда долларов.Стоит отметить, что сделка устраивает не всех. Некоторые индийские специалисты уверены, что французские самолеты стоят неоправданно дорого. Изначально ВВС Индии выделили около 8 миллиардов долларов на 126 новых истребителей. Но вместо этого приобрели всего 36 Rafale, так как каждый обошелся примерно в 200 миллионов.Rafale — многоцелевой французский истребитель. Большая часть деталей фюзеляжа сделана из композитных материалов, что делает машину менее заметной для радаров. Предельная скорость самолета достигает 1,8 Маха, то есть более двух тысяч километров в час. На 13 точках подвески размещается до 9 тонн груза: баки с топливом, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-земля" и управляемые бомбы.