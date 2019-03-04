Известный певец обратился к гадалке. Прорицательница предсказала, когда Борис Моисеев уйдет из жизни.

Известный певец обратился к гадалке. Прорицательницапредсказала, когда Борис Моисеев уйдет из жизни.65-летний артист заявил, что это произошлооднажды во время гастролей в Париже. Гадалка сказала Борису Моисееву, что онумрет в 86 лет.При этом женщина отметила,что в 55 лет у него будет творческий расцвет, сообщает . Она оказалась права – в этомвозрасте исполнитель активно гастролировал, записывал альбомы и был востребован.Сейчас Борис Моисеев синтересом, но осторожно относится к мистике. Раньше перед выступлениями артист соблюдалразличные приметы: обходил зал с колокольчиками и дышал в обувь. По его словам,ритуалы срабатывали: концерты проходили при полных аншлагах.Восемь лет назад у Бориса Моисеев случилсяинсульт. Сейчас исполнитель отметил, что переживать за его здоровье не стоит. "Регулярно посещаю врачей, пью назначенныетаблетки. Были проблемы с сахаром в крови, в течение года наблюдался успециалистов, все восстановили. Теперь слежу за питанием", – заявилисполнитель.признался, что отказался от любимых жареных макарон, частично –от любимых булочек и пирожков. А вот курить артист никак не может бросить, в чемкается. "Но с алкоголем давно покончено! Периодически приходит домработница,помогает убраться в квартире, что-то приготовить", – поделился певец.Рассказали об отношениях с Аллой Пугачевой. Он опроверг слухи о том, что ониплохие. В то же время певец сказал, что раньше у них с Примадонной быликонфликты, но им удалось простить друг друга и забыть былые обиды.