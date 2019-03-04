Известный певец обратился к гадалке. Прорицательница
предсказала, когда Борис Моисеев уйдет из жизни.
Известный певец обратился к гадалке. Прорицательница
предсказала, когда Борис Моисеев уйдет из жизни.
65-летний артист заявил, что это произошло
однажды во время гастролей в Париже. Гадалка сказала Борису Моисееву, что он
умрет в 86 лет.
При этом женщина отметила,
что в 55 лет у него будет творческий расцвет, сообщает . Она оказалась права – в этом
возрасте исполнитель активно гастролировал, записывал альбомы и был востребован.
Сейчас Борис Моисеев с
интересом, но осторожно относится к мистике. Раньше перед выступлениями артист соблюдал
различные приметы: обходил зал с колокольчиками и дышал в обувь. По его словам,
ритуалы срабатывали: концерты проходили при полных аншлагах.
Восемь лет назад у Бориса Моисеев случился
инсульт. Сейчас исполнитель отметил, что переживать за его здоровье не стоит. "Регулярно посещаю врачей, пью назначенные
таблетки. Были проблемы с сахаром в крови, в течение года наблюдался у
специалистов, все восстановили. Теперь слежу за питанием", – заявил
исполнитель.
признался, что отказался от любимых жареных макарон, частично –
от любимых булочек и пирожков. А вот курить артист никак не может бросить, в чем
кается. "Но с алкоголем давно покончено! Периодически приходит домработница,
помогает убраться в квартире, что-то приготовить", – поделился певец.
Рассказал
и об отношениях с Аллой Пугачевой. Он опроверг слухи о том, что они
плохие. В то же время певец сказал, что раньше у них с Примадонной были
конфликты, но им удалось простить друг друга и забыть былые обиды.