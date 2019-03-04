Социальная сеть Одноклассники объявила о старте всероссийского музыкального конкурса «Стань звездой Новой Волны 2019». Любой пользователь, обладающий вокальными талантами, может стать конкурсантом Международного конкурса исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2019» и открыть себе дорогу к славе, записав музыкальное видео в ОК.

Социальная сеть Одноклассники объявила о старте всероссийского музыкального конкурса «Стань звездой Новой Волны 2019». Любой пользователь, обладающий вокальными талантами, может стать конкурсантом Международного конкурса исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2019» и открыть себе дорогу к славе, записав музыкальное видео в ОК.Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет. Для этого не нужно ничего, кроме приложения для прямых трансляций OK Live и собственной авторской песни. Пользователи должны создать трансляцию в OK Live и исполнить собственную песню в жанре популярной музыки, добавив хэштег #хочунаволну2019. Конкурс в ОК пройдет с 4 по 18 марта, заявки на участие также принимаются на официальном сайте Новой Волны.Победитель, которого выберет оргкомитет «Новой Волны 2019», получит шанс принять участие в полуфинале конкурса в Москве, и в дальнейшем может выступить в финале в Сочи.В прошлом году пользователи Одноклассников выбирали лучшего исполнителя «Новой Волны». Более 800 тысяч пользователей проголосовали в специальном приложении внутри соцсети. По результатам голосования конкурсантка из России Дарья Антонюк получила приз зрительских симпатий от ОК.