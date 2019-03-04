Учительница русского языка Татьяна Гартман продолжает разбирать ошибки телеведущих. В новом выпуске преподаватель жестко раскритиковала речь Максима Галкина.

Учительница русского языка Татьяна Гартман продолжает разбирать ошибки телеведущих. В новом выпуске преподаватель жестко раскритиковала речь Максима Галкина.В эфире программы "Сегодня вечером" артист рассказывал гостям занимательную историю. "И нашему известному певцу пришлось ретироваться через кухню. Его эвакуировали оттуда, потому что был страшный скандал", – поделился он.Учительница отметила, что в слове "ретироваться" ведущий поставил ударение на второй слог, хотя на самом деле ударным является четвертый. "В этом слове ударение всегда стоит за корнем", – уточнила Татьяна Гартман.Это не первый раз, когда ставит ударение неправильно. Во время очередного выпуска передачи на Первом канале телеведущий обратился к собеседнице. "Вы на ходу лепите, а люди с этим ходят всю жизнь, как с догматом библейским", – заявил юморист.При этом он поставил ударение в слове "догмат" на второй слог. Как отмечает преподаватель, выделять нужно первый. "Может быть, это звучит непривычно. Случай действительно сложный", – добавила она.Напомним, что преподаватель русского языка Татьяна Гартман завела собственный канал "Училка vs ТВ" на сайте YouТube около пяти месяцев назад. Она призналась, что решила снять этот блог, потому что "устала видеть, как телеведущие и корреспонденты делают ошибки в русском языке". Таким образом учительница решила "объявить войну всем тупым телевизионщикам".