Президент Украины Петр Порошенко отчаянно пытается сохранить власть и спешит договориться с крупными внешнеполитическими игроками, в том числе с Россией. По словам политолога Виктора Небоженко, лидер Незалежной сделал предложение президенту России Владимиру Путину.

Президент Украины Петр Порошенко отчаянно пытается сохранить власть и спешит договориться с крупными внешнеполитическими игроками, в том числе с Россией. По словам политолога Виктора Небоженко, лидер Незалежной сделал предложение президенту России Владимиру Путину.По словам эксперта, который, по некоторыми сведениям, связанс Юлией Тимошенко, президент Украины предлагал российскому лидеру чуть несделку. "Он говорит Путину: ты помоги мне один раз и я протолкну Минскиесоглашения, Медведчук получит в качестве куратора Донецкую область", -сказал Небоженко на пресс-конференции в Киеве.Активно работает Порошенко и с американцами. Вашингтонулидер Незалежной предлагает выбрать желаемого премьера Украины. Взамен -невмешательство Соединенных Штатов в коррупционные дела, которые проворачиваетпрезидент и его сторонники.Подмазаться Порошенко пытается и к канцлеру ФРГ АнгелеМеркель. Ей он обещает не делать шагов против газопроводу "Северныйпоток-2".По словам Небоженко, отчаянно сражается за второйсрок, однако действия президента окажут разрушительное воздействие на страну.Эксперт уверен, что глава государства оторван от страны и не хочет слышать еенарод.За время предвыборной кампании Порошенко уже отметилсянесколькими странными выходками. Так, на одной из встреч с избирателямиукраинский лидер снял с женщины шапку и швырнул ей в лицо.Выборы президента Украины – 2019 пройдет 31 марта. заметно отстает от лидера гонки – Актера Владимира Зеленского. Отдатьголос за главу государства готовы лишь 12% тех, кто придет к избирательнымурнам.