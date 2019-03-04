Президент Украины Петр Порошенко отчаянно пытается сохранить власть и спешит договориться с крупными внешнеполитическими игроками, в том числе с Россией. По словам политолога Виктора Небоженко, лидер Незалежной сделал предложение президенту России Владимиру Путину.
Президент Украины Петр Порошенко отчаянно пытается сохранить власть и спешит договориться с крупными внешнеполитическими игроками, в том числе с Россией. По словам политолога Виктора Небоженко, лидер Незалежной сделал предложение президенту России Владимиру Путину.
По словам эксперта, который, по некоторыми сведениям, связан
с Юлией Тимошенко, президент Украины предлагал российскому лидеру чуть не
сделку. "Он говорит Путину: ты помоги мне один раз и я протолкну Минские
соглашения, Медведчук получит в качестве куратора Донецкую область", -
сказал Небоженко на пресс-конференции в Киеве.
Активно работает Порошенко и с американцами. Вашингтону
лидер Незалежной предлагает выбрать желаемого премьера Украины. Взамен -
невмешательство Соединенных Штатов в коррупционные дела, которые проворачивает
президент и его сторонники.
Подмазаться Порошенко пытается и к канцлеру ФРГ Ангеле
Меркель. Ей он обещает не делать шагов против газопроводу "Северный
поток-2".
По словам Небоженко, отчаянно сражается за второй
срок, однако действия президента окажут разрушительное воздействие на страну.
Эксперт уверен, что глава государства оторван от страны и не хочет слышать ее
народ.
За время предвыборной кампании Порошенко уже отметился
несколькими странными выходками. Так, на одной из встреч с избирателями
украинский лидер снял с женщины шапку и швырнул ей в лицо.
Выборы президента Украины – 2019 пройдет 31 марта. заметно отстает от лидера гонки – Актера Владимира Зеленского. Отдать
голос за главу государства готовы лишь 12% тех, кто придет к избирательным
урнам.