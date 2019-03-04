Управление гражданской авиации Пакистана вновь продлило запрет на использование своего воздушного пространства до утра вторника из-за обострения индийско-пакистанского конфликта.

Управление гражданской авиации Пакистана вновь продлило запрет на использование своего воздушного пространства до утра вторника из-за обострения индийско-пакистанского конфликта, передает "Интерфакс".Исключение действует для операций в/из аэропортов Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада, которые получили разрешение обслуживать рейсы с 1 марта.Как сообщалось, Росавиация 27 февраля разослала предупреждение о полном или частичном закрытии воздушного пространства для полетов над территориями Индии, Пакистана и Афганистана.В этой связи российские авиаперевозчики изменили маршруты полетов в ряд азиатских стран, в том числе в Китай, Индию, Таиланд, Вьетнам.Между тем, через Пакистан в страны Юго-Восточной Азии транзитом летают "Аэрофлот", "Россия", AZUR air, Nordwind и iFly.