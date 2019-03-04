В Санкт-Петербурге будет увековечена память нобелевского лауреата Жореса Алферова, скончавшегося накануне. Для этого городские власти планируют советоваться с семьей ученого, его родными и близкими.

В Санкт-Петербурге будет увековечена память нобелевского лауреата Жореса Алферова, скончавшегося накануне от сердечно-легочной недостаточности. Об этом сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он уточнил, что для этого власти планируют советоваться с семьей ученого, его родными, близкими и коллегами.Официальная церемония прощания с Алферовым состоится 5 марта в Санкт-Петербургском научном центре РАН, президиум которого возглавлял академик. Похоронят Алферова на кладбище в Комарове под Петербургом. Похороны пройдут с воинскими почестями.Изобретения Алферова используются в мобильных телефонах, оптоволоконных линиях связи, проигрывателях компакт-дисков, компьютерных дисководах и декодерах на кассах супермаркетов. "Отец современной электроники" Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. С красным дипломом закончил Ленинградский электротехнический институт в 1952 году. В 2000 году Алферову была присуждена Нобелевская премия по физике за разработки полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике.