71-летняя артистка дала знать о себе после долгого перерыва. София Ротару выступила в Германии.

71-летняя артисткадала знать о себе после долгого перерыва. София Ротару выступила в Германии.Певица приняла участие в фестивале Российской и Советской песни"Песня года" в этой стране. Возвращение на сцену после серьезных проблемсо здоровьем стало подарком для поклонников Софии Ротару в Германии.Грандиозный концерт в минувшие выходныесостоялся в Дюссельдорфе. Его ведущими традиционно стали Лера Кудрявцеваи Сергей Лазарев. Помимо российских звезд эстрады (Лолита Милявская,Дискотека "Авария", Диана Арбенина, Николай Басков и другие) на сцену вышли ихукраинские коллеги Верка Сердючка, Таисия Повалий, Alexeev и София Ротару,передает "".Гостиконцерта в Германии отметили, что певица выглядела прекрасно. Зал тепло встретил Софию Ротару.Артистка, в свою очередь, подходила к поклонникам и, поднимая со своихмест, приглашала танцевать. О том, планирует ли София Ротару в ближайшеевремя выступать в России, пока не известно.Напомним, что в прошлом годустало плохо на корпоративе и медики поставили ей диагноз – гипертонический криз. После этого у Ротару началисьпроблемы с памятью, она перестала узнавать собственных помощников. Врачи сказалиродным певицы, что, судя по всему, она перенесла на ногах множество сердечныхприступов.Кроме того, в конце 2018 годастало известно, что отказалась от выступлений в России. Причинамистали политические соображения и не до конца восстановившееся здоровье.