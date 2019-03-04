71-летняя артистка
дала знать о себе после долгого перерыва. София Ротару выступила в Германии.
71-летняя артистка
дала знать о себе после долгого перерыва. София Ротару выступила в Германии.
Певица приняла участие в фестивале Российской и Советской песни
"Песня года" в этой стране. Возвращение на сцену после серьезных проблем
со здоровьем стало подарком для поклонников Софии Ротару в Германии.
Грандиозный концерт в минувшие выходные
состоялся в Дюссельдорфе. Его ведущими традиционно стали Лера Кудрявцева
и Сергей Лазарев. Помимо российских звезд эстрады (Лолита Милявская,
Дискотека "Авария", Диана Арбенина, Николай Басков и другие) на сцену вышли их
украинские коллеги Верка Сердючка, Таисия Повалий, Alexeev и София Ротару,
передает "".
Гости
концерта в Германии отметили, что певица выглядела прекрасно. Зал тепло встретил Софию Ротару.
Артистка, в свою очередь, подходила к поклонникам и, поднимая со своих
мест, приглашала танцевать. О том, планирует ли София Ротару в ближайшее
время выступать в России, пока не известно.
Напомним, что в прошлом году
стало плохо на корпоративе и медики поставили ей диагноз – гипертонический криз. После этого у Ротару начались
проблемы с памятью, она перестала узнавать собственных помощников. Врачи сказали
родным певицы, что, судя по всему, она перенесла на ногах множество сердечных
приступов.
Кроме того, в конце 2018 года
стало известно, что отказалась от выступлений в России. Причинами
стали политические соображения и не до конца восстановившееся здоровье.