В Москве завершился чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов. Победителем турнира стала португальская Брага.

В Москве завершился чемпионат мира по пляжному футболу среди клубов. Победителем турнира стала португальская "Брага".В финал турнира пробились "Брага" и итальянская "Катания", впервые принимавшие участие в подобных соревнованиях. Победу со счетом 7:6 одержали португальцы.Московский "Спартак" не смог пройти в финал, уступив накануне "Катании" в серии пенальти. В матче за третье место спартаковцы с результатом 3:4 проиграли бразильскому "Фламенго" и заняли четвертое место.