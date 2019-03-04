Доследственную проверку проводят тверские следователи по факту аварии с 9 пострадавшими под Кашиным. Автоавария произошла накануне днем. Расследование происшествия контролирует губернатор Игорь Руденя.

Девять человек пострадали в автоаварии на трассе в Тверской области. Накануне днем, 3 марта, на автодороге Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино столкнулись легковой автомобиль "Ниссан" и микроавтобус. Всех пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в Кашинскую больницу. На больничной койке оказались водитель и два пассажира легковушки, а также шесть пассажиров автобуса, передает ГТРК "Тверь".По поручению губернатора Игоря Рудени будет проведено тщательное расследование ДТП. В том числе специальная проверка на наличие технических неисправностей у "заказного" автобуса. Расследование проводят следователи и эксперты тверского Следственного комитета. По результатам проверки будет озвучено процессуальное решение.