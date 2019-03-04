В Еврейской автономной области прокуратура ведет проверку после телерепортажа о том, что в одном из моргов введено полное самообслуживание, а люди вынуждены возить умерших родственников на собственных автомобилях.

В Еврейской автономной области прокуратура ведет проверку после телерепортажа о том, что в одном из моргов введено "полное самообслуживание", а люди вынуждены возить умерших родственников на собственных автомобилях.ГТРК "Бира" показала репортаж о том, что в Ленинском районе ЕАО медики и полицейские отказываются перевозить умерших в морг.Журналисты сообщают, что в морге введено "полное самообслуживание": родственникам приходится самим заносить тела и укладывать их в холодильник. По данным телеканала, подобная информация приходит и из других районов ЕАО.В прокуратуре напомнили, что согласно закону, тела усопших "транспортируются в морг только специализированным транспортом, оснащенным носилками, спецмешками и дезинфицирующими средствами".