Президента Украины застукали с бутылкой. Петр Порошенко выглядел неважно, и комментаторы в Сети сделали вывод: глава Незалежной явился на важное совещание в состоянии тяжелого похмелья.

Президента Украины застукали с бутылкой. Петр Порошенко выгляделневажно, и комментаторы в Сети сделали вывод: глава Незалежной явился на важноесовещание в состоянии тяжелого похмелья.Появившиеся в соцсетях фотографии с заседания Советарегионального развития Одесской области дали пищу для размышлений: рядом с Порошенкостоит пятилитровая бутылка воды. Некоторые комментаторы предположили, что такоеколичество жидкости украинскому президенту понадобилось из-за похмелья.В Одессу Порошенко прибыл после визита вДонбасс, где близость к фронту усиливала его алкогольные возлияния. Это и видно по его лицу, и слышно по манере разговора, отметили пользователи."Сушняк?" – задалась вопросом АлександраЧернавская. "Думается, одеколон питьевой", – написал Владимир Гречко."Может, в канистре вовсе и не вода, а чистейший спирт", -предположил @sib_dmitry.Петр не раз появлялся на публике в веселомсостоянии, а его речь при этом была не очень понятной. Во время нынешней предвыборнойкампании президент ведет себя и вовсе непотребно: он уже ущипнул за нос мужчину, сорвал шапку с головы избирательницы, а другую женщинуударил по лицу.Эксперты считают, что снимает стрессс помощью алкоголя. И повод для огорчения действительно есть: рейтинг популярностипрезидента падает с каждым днем. Еще недавно он был на втором месте в соцопросах,а сейчас занимает третью позицию.Вперед вырвался комик Владимир Зеленский, навтором месте – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Напомним, что выборы президентаУкраины пройдут 31 марта 2019 года.