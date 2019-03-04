Президента Украины застукали с бутылкой. Петр Порошенко выглядел
неважно, и комментаторы в Сети сделали вывод: глава Незалежной явился на важное
совещание в состоянии тяжелого похмелья.
Президента Украины застукали с бутылкой. Петр Порошенко выглядел
неважно, и комментаторы в Сети сделали вывод: глава Незалежной явился на важное
совещание в состоянии тяжелого похмелья.
Появившиеся в соцсетях фотографии с заседания Совета
регионального развития Одесской области дали пищу для размышлений: рядом с Порошенко
стоит пятилитровая бутылка воды. Некоторые комментаторы предположили, что такое
количество жидкости украинскому президенту понадобилось из-за похмелья.
В Одессу Порошенко прибыл после визита в
Донбасс, где близость к фронту усиливала его алкогольные возлияния. Это и видно по его лицу, и слышно по манере разговора, отметили пользователи.
"Сушняк?" – задалась вопросом Александра
Чернавская. "Думается, одеколон питьевой", – написал Владимир Гречко.
"Может, в канистре вовсе и не вода, а чистейший спирт", -
предположил @sib_dmitry.
Петр не раз появлялся на публике в веселом
состоянии, а его речь при этом была не очень понятной. Во время нынешней предвыборной
кампании президент ведет себя и вовсе непотребно: он уже ущипнул за нос мужчину, сорвал шапку с головы избирательницы, а другую женщину
ударил по лицу.
Эксперты считают, что снимает стресс
с помощью алкоголя. И повод для огорчения действительно есть: рейтинг популярности
президента падает с каждым днем. Еще недавно он был на втором месте в соцопросах,
а сейчас занимает третью позицию.
Вперед вырвался комик Владимир Зеленский, на
втором месте – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Напомним, что выборы президента
Украины пройдут 31 марта 2019 года.