Первая неделя весны оказалась насыщенной на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 марта 2019 года.

Первая неделя весны оказалась насыщенной на скандалы и возмутительные выходки отечественных звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 марта 2019 года.В первое воскресенье марта Алла Пугачева по традиции устроила праздник, на котором торжественно заявила, что разрешает весну. По такому случаю Примадонна собрала родственников и друзей.Этот праздник Алла Пугачева придумала много лет назад. По традиции артистка позвала самых близких и дорогих людей, среди которых громогласно объявила: "Весну разрешаю!".Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 марта 2019 года, читайте в и специальных .