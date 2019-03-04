Вечером минувшей субботы Boeing 767 Узбекских авиалиний, приземлившийся в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, выкатился за пределы полосы во время руления. На борту находилось 15 членов экипажа и 241 пассажир, никто из них не пострадал.

В Сети опубликованы кадры с места ЧП с авиалайнером Boeing 767 "Узбекских авиалиний", совершавшим рейс Ташкент – Санкт-Петербург. Напомним, что инцидент произошел около 10 часов вечера в минувшую субботу, 2 марта.Воздушное судно, на борту которого находились 15 членов экипажа и 241 пассажир, благополучно совершило посадку, после чего при рулении выкатилось за пределы полосы.В результате инцидента никто не пострадал, пассажиров оперативно доставили в терминал на автобусах.Как сообщалось ранее, причинами инцидента могли стать сложные погодные условия – обстоятельства произошедшего изучают сотрудники уполномоченных ведомств.