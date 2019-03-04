Фотографии Регины Тодоренко из Дубая возбудили подозрения поклонников
телеведущей. Подписчики решили, что звезда Орла и Решки ждет
второго ребенка.
Фотографии Регины Тодоренко из Дубая возбудили подозрения поклонников
телеведущей. Подписчики решили, что звезда "Орла и Решки" ждет
второго ребенка.
Причиной многочисленных вопросов и даже поздравлений стал
невинный снимок Регины Тодоренко, на котором телеведущая позирует в простом
белом платье. Проницательные поклонники разглядели под свободным нарядом
округлившийся живот звезды "Орла и Решки".
"Я первый раз отдыхаю в Дубае, ранее была только
проездом на пляже, где моя бедная задница стала бордового цвета , и весь
следующий перелет я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя", -
подписала снимок (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Телеведущая призналась, что Дубай ей представляется городом
будущего – он, по словам Тодоренко, вдохновляет и заставляет развиваться.
Однако подписчиков больше заинтересовала внешность звезды. Они разглядели
округлившийся живот.
"А животик-то снова кругленький", "Регина,
вас с Владом можно снова поздравлять?", "Ты снова беременна?
Поздравляю!", "Давайте на этот раз девочку!", – возбудились
фолловеры. Однако эти вопросы проигнорировала.
Напомним, ранее раскритиковали за то, что она до
последнего скрывала от своих подписчиков первую беременность. Первенец
телезвезды и певца Влада Топалова родился 5 декабря 2018 года.