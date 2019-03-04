Фотографии Регины Тодоренко из Дубая возбудили подозрения поклонников телеведущей. Подписчики решили, что звезда Орла и Решки ждет второго ребенка.

Фотографии Регины Тодоренко из Дубая возбудили подозрения поклонниковтелеведущей. Подписчики решили, что звезда "Орла и Решки" ждетвторого ребенка.Причиной многочисленных вопросов и даже поздравлений сталневинный снимок Регины Тодоренко, на котором телеведущая позирует в простомбелом платье. Проницательные поклонники разглядели под свободным нарядомокруглившийся живот звезды "Орла и Решки"."Я первый раз отдыхаю в Дубае, ранее была толькопроездом на пляже, где моя бедная задница стала бордового цвета , и весьследующий перелет я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя", -подписала снимок (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Телеведущая призналась, что Дубай ей представляется городомбудущего – он, по словам Тодоренко, вдохновляет и заставляет развиваться.Однако подписчиков больше заинтересовала внешность звезды. Они разгляделиокруглившийся живот."А животик-то снова кругленький", "Регина,вас с Владом можно снова поздравлять?", "Ты снова беременна?Поздравляю!", "Давайте на этот раз девочку!", – возбудилисьфолловеры. Однако эти вопросы проигнорировала.Напомним, ранее раскритиковали за то, что она допоследнего скрывала от своих подписчиков первую беременность. Первенецтелезвезды и певца Влада Топалова родился 5 декабря 2018 года.